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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 200 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
2600 vatų
Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.
„Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.
Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo lentos ir jos grotelių.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4860/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe