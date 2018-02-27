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Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4872/60

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sukurta tobuliems rezultatams
Šis naujasis „Azur“ turi unikalią jonizavimo funkciją – pasieksite puikių rezultatų esant sunkiai lyginamoms raukšlėms, tokioms kaip medvilnės ir lino. Optimalus svoris ir dizainas – šis lygintuvas sukurtas puikiems rezultatams pasiekti.
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Lyginimo prekių ženklas

Su jonizavimu

Sukurta tobuliems rezultatams

  • Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Automatinis apsauginis išjungimas

  • 2600 vatų

Garo antgalio dėka garai patenka į sunkiai pasiekiamas vietas

Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.

Optimali konstrukcija palengvina drabužių lyginimą lygintuvu

„Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Lengvas, todėl bus lengva lyginti ant lyginimo lentos

Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo lentos ir jos grotelių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/02/2018

Polska

Polska

Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy

Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4872/60 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4872/60 Żelazko parowe

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