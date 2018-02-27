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Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
2600 vatų
Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.
„Philips“ garų lygintuvas sukurtas taip, kad juo būtų lengva lyginti ir pasiekti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.
Optimalus 1,6 kg lygintuvo svoris palengvina nuolatinį lygintuvo padėjimą ant lyginimo lentos ir jos grotelių.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vanadese
27/02/2018
Polska
Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy
Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4872/60 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4872/60 Żelazko parowe