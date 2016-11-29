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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
3000 vatų
50 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti net ir sunkiausias raukšles
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms suvartoja iki 20 % mažiau energijos pagal IEC 603311