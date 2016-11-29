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  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
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Nutraukta gamyba

Azur ProGarų lygintuvas

GC4885/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galinga apsauga kiekvieną kartą
„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginti patogiai valdomu, greitai slystančiu, lengvai valomu ir didelę vandens talpą turinčiu lygintuvu dar nebuvo taip lengva.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

Galinga apsauga kiekvieną kartą

  • 3000 vatų

  • 50 g/min.; 220 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

3000 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

3000 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti net ir sunkiausias raukšles

Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti net ir sunkiausias raukšles

Garų padidinimas iki 220 g padeda pašalinti net ir sunkiausias raukšles

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Steam iron

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms suvartoja iki 20 % mažiau energijos pagal IEC 603311