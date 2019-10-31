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Nutraukta gamyba

Azur ProGarų lygintuvas

GC4887/30

4.6
| (36) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galinga apsauga kiekvieną kartą
„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

Galinga apsauga kiekvieną kartą

  • 3000 vatų

  • 50 g/min.; 230 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

3000 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

3000 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

36

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

3

31/10/2019

Україна

Україна

Відмінна праска!

Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

12/08/2019

Україна

Україна

Супер! Очень доволька покупкой

Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую!)

Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска

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