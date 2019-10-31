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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
3000 vatų
50 g/min.; 230 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
36
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Nastianastia
31/10/2019
Україна
Відмінна праска!
Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Lanakor
12/08/2019
Україна
Супер! Очень доволька покупкой
Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Олегович
04/07/2019
Україна
Рекомендую!)
Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4887/00 Парова праска