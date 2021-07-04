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50 g/min. nepertraukiami garai
220 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
43
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Argumentai už
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Argumentai prieš
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Argumentai už
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Argumentai prieš
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Argumentai už
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Argumentai prieš
Na první dojem působila těžce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička