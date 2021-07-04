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  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
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  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4901/10

4.9
| (43) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Elite“ įbrėžimams atsparesniu lygintuvo padu.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu, įbrėžimams atspariu lygintuvo padu

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

  • 50 g/min. nepertraukiami garai

  • 220 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

2800 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

43

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Argumentai už

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Argumentai prieš

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Argumentai už

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Argumentai prieš

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Argumentai už

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Argumentai prieš

Na první dojem působila těžce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4902/20 Parní žehlička

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.