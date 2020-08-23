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  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
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  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4905/40

4.7
| (24) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Elite“ įbrėžimams atsparesniu lygintuvo padu.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu, įbrėžimams atspariu lygintuvo padu

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

  • 240g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

Iki 240 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

3000W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Iki 50 % daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

24

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

23/08/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для Вашего гардероба!

Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парова праска

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът е изключително лек и удобен за ползване

Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня

Argumentai už

Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парна ютия

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super kauf

Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.

Argumentai už

Vzhled, funkce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4908/80 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4908/80 Parní žehlička

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.