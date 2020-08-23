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55 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Iki 50 % daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
24
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
broken.dream96
23/08/2020
Україна
Идеальное решение для Вашего гардероба!
Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парова праска
Анели
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът е изключително лек и удобен за ползване
Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня
Argumentai už
Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4905/40 Парна ютия
SparklesS
10/05/2022
Česká republika
Super kauf
Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.
Argumentai už
Vzhled, funkce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4908/80 Parní žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4908/80 Parní žehlička