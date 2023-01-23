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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
55 g/min. nepertraukiami garai
250 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Iki 50 % daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
104
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
poSOL
23/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
ЧУДОво! Дружина задоволена!!!
Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!
Argumentai už
Хороший виріб
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Dri3sert
10/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Просто класний
Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.
Argumentai už
Якісний продукт
Argumentai prieš
Не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Etalon_88
27/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий функціонал
Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur