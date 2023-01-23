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  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
  • Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4909/60

4.6
| (104) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą
Ilgalaikis veikimas su „Quick Calc Release“ ir „SteamGlide Elite“ įbrėžimams atsparesniu lygintuvo padu.
Peržiūrėti visas naudas

Su mūsų geriausiu, įbrėžimams atspariu lygintuvo padu

Puikūs rezultatai kiekvieną kartą

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

  • 250 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

3000W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

3000W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Iki 50 % daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

104

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

23/01/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

ЧУДОво! Дружина задоволена!!!

Все чудово, працює прекрасно, дружина задоволена. Щиро дякуємо! Хай цей високий рівень якості супроводжує ваші вироби завжди і успіх вам гарантований!!!

Argumentai už

Хороший виріб

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

10/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Просто класний

Дуже сподобався. Починаючи від якості збірки, закінчуючи кількістю та якістю пари. Прасує одяг швидко. Зручно тримається в руці. Довгий шнур. Широкий отвір для заливу води. Не люфтить та не скріпить.

Argumentai už

Якісний продукт

Argumentai prieš

Не має

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

27/01/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий функціонал

Дизайн, якість, стабільність роботи. В загальному виконує бажані функції.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4909/60 Парова праска Azur

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.