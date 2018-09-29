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  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

Nutraukta gamyba

PerfectCare AzurGarų lygintuvas

GC4924/20

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
Išlyginkite bet kokį drabužį, ar jis būtų iš džinso, šilko, lino, ar kašmyro. Lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami temperatūros. Naudodami „PerfectCare Azur“ tobulai išlyginsite drabužius be jokios rizikos apdeginti ar padaryti juos blizgius. Lyginkite lengvai ir greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginkite džinsus ir šilką

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

  • Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • Saugu lyginti visus drabužius

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti

100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti. Dabar galite lyginti visus lyginti tinkamus drabužius vieną po kito – nebereikia laukti ar reguliuoti lygintuvo temperatūros valdymo ratuko.

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % saugumas lyginant net gležnus audinius, pvz., šilką, kašmyrą, vilną, poliesterį. Nepriklausomi bandymų institutai naudojo „PerfectCare“ patiems jautriausiems audiniams lyginti ir patvirtino, kad lyginimo kokybė nepriekaištinga.

100 % veiksmingas lyginant visus audinius, nėra greitesnio garų lygintuvo

100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti. Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais garais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

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