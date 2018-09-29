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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
Saugu lyginti visus drabužius
100 % lengva naudoti, nereikia reguliuoti. Dabar galite lyginti visus lyginti tinkamus drabužius vieną po kito – nebereikia laukti ar reguliuoti lygintuvo temperatūros valdymo ratuko.
100 % saugumas lyginant net gležnus audinius, pvz., šilką, kašmyrą, vilną, poliesterį. Nepriklausomi bandymų institutai naudojo „PerfectCare“ patiems jautriausiems audiniams lyginti ir patvirtino, kad lyginimo kokybė nepriekaištinga.
100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti. Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais garais.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
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