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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 50 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
Saugu lyginti visus drabužius
3000 W lygintuvas greitai įkaista ir įspūdingai veikia, tinka visų tipų drabužių lyginimui
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Margarita
01/07/2019
Lietuva
Super
superinis lygintuvas. as lyginu visiskai viska, tai man is tikro sunku buvo issirinkti lygintuva, sitas nustebino nes visi lukeščiai pasitvirtino!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas
zofia54
23/04/2017
Polska
Polecam to inteligentne żelazko
Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Pati26
03/10/2016
Polska
Godny polecenia
Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Palyginti su kitais „Philips“ garų lygintuvais
palyginti su kitais „Philips“ lygintuvais be garų