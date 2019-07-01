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  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
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  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
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  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

Nutraukta gamyba

PerfectCare AzurGarų lygintuvas

GC4929/80

5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
Išlyginkite bet kokį drabužį, ar jis būtų iš džinso, šilko, lino, ar kašmyro. Lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami temperatūros. Naudodami „PerfectCare Azur“ tobulai išlyginsite drabužius be jokios rizikos apdeginti ar padaryti juos blizgius. Lyginkite lengvai ir greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginkite džinsus ir šilką

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

  • Garai 50 g/min.; 220 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • Saugu lyginti visus drabužius

3000 W lygintuvas – greitas įkaitimas

3000 W lygintuvas greitai įkaista ir įspūdingai veikia, tinka visų tipų drabužių lyginimui

Garų pliūpsnis iki 220 g

Garų pliūpsnis iki 220 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Super

superinis lygintuvas. as lyginu visiskai viska, tai man is tikro sunku buvo issirinkti lygintuva, sitas nustebino nes visi lukeščiai pasitvirtino!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Garų lygintuvas

23/04/2017

Polska

Polska

Polecam to inteligentne żelazko

Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

Godny polecenia

Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

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