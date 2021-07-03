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Lyginimo prekių ženklas
2600 W
50 g/min., nepertraukiami garai
Garų srovės padidinimas iki 220 g
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai
Itin ilgas 3 metrų laidas – maksimalus pasiekiamumas ir patogumas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
41
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Argumentai už
Чудове співвідношення якості до ціни
Argumentai prieš
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Argumentai už
Качественный и надежный продукт
Argumentai prieš
Короткий провод.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Argumentai už
Стоит своих денег.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Saugu lyginti visus lyginamus audinius
Palyginti su GC4910