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  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*

Nutraukta gamyba

„Azur Advanced“Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

GC4932/20

5
| (41) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
Su „OptimalTEMP“ technologija lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nerizikuodami sudeginti*. Dabar skleidžiami garai įsiskverbia į audinį iki 20 % giliau, kad greičiau išlygintumėte raukšles.*
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Lyginimo prekių ženklas

Nesudeginsite drabužių

Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*

  • 2600 W

  • 50 g/min., nepertraukiami garai

  • Garų srovės padidinimas iki 220 g

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

2600 W, kad greitai įkaistų ir kokybiškai lygintų

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Itin ilgas 3 metrų laidas – maksimalus pasiekiamumas ir patogumas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

41

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Argumentai už

Чудове співвідношення якості до ціни

Argumentai prieš

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Argumentai už

Качественный и надежный продукт

Argumentai prieš

Короткий провод.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Argumentai už

Стоит своих денег.

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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Atsakomybės apribojimai

  1. Saugu lyginti visus lyginamus audinius

  2. Palyginti su GC4910