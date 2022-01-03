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  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
  • Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*

Nutraukta gamyba

„Azur Advanced“Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

GC4934/30

4.6
| (57) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*
Su „OptimalTEMP“ technologija lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nerizikuodami sudeginti*. Dabar skleidžiami garai įsiskverbia į audinį iki 20 % giliau, kad greičiau išlygintumėte raukšles.*
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Lyginimo prekių ženklas

Nesudeginsite drabužių

Naujos kartos lygintuvas puikiems rezultatams greičiau pasiekti*

  • 3000 W

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

  • 230 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Lengvai slystantis „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Lengvai slystantis „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Mūsų išskirtinis „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas, turintis pažangų titano sluoksnį ir 6 sluoksnių dangą, geriausiai slysta bet kuriuo audiniu. Nelimpantis, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Naudojant 55 g garų, į audinį jų įsiskverbia iki 20 % daugiau*

Naudojant 55 g garų, į audinį jų įsiskverbia iki 20 % daugiau*

Dabar iki 20 % daugiau stiprių pastoviai sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

57

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

03/01/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Бомба-ракета

Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

30/10/2021

Україна

Україна

Найкраща праска, яка у мене була

Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

28/10/2021

Україна

Україна

Бережно прасує навіть делікатні тканини.

Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems audiniams

  2. Palyginti su GC4910