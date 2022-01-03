30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
3000 W
55 g/min. nepertraukiami garai
230 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Mūsų išskirtinis „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas, turintis pažangų titano sluoksnį ir 6 sluoksnių dangą, geriausiai slysta bet kuriuo audiniu. Nelimpantis, atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Dabar iki 20 % daugiau stiprių pastoviai sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
57
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
VPerec
03/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Марися
28/10/2021
Україна
Бережно прасує навіть делікатні тканини.
Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Visiems lyginamiems audiniams
Palyginti su GC4910