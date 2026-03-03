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Nutraukta gamyba
GC5039/30
Lyginimo prekių ženklas
3000 W
75 g/min., nepertraukiami garai
260 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.
„DynamiQ“ jutiklis – pažangiausias garų lygintuvuose naudojamas judesio jutiklis, kuris tiksliai žino, kaip judinamas lygintuvas ir kada jis nejudinamas. Lyginant „DynamiQ“ garų režimu automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, kad išlygintumėte greičiau. Garai automatiškai skleidžiami, kai judinate lygintuvą, ir sustabdomi, kai jo nejudinate, kad lygintumėte maksimaliai patogiai ir be pastangų.
Rinkitės iš kelių garų režimų. Naudojant „DynamiQ“ režimą automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, naudojant „Max“ režimą sunkiai lyginamos raukšlės išlyginamos galingais, nuolat skleidžiamais garais, naudojant IONIC garų režimą skleidžiami galingi garai, kad lyginimas būtų higieniškesnis, o naudojant OFF garų režimą garai išjungiami
Apdovanojimai
Atsiliepimai
Saugu lyginti visus lyginamus audinius
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