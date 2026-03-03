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  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

Azur EliteGarų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

GC5039/30

1 apdovanojimas

Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
Galingas išmanus lygintuvas skirtas puikiems rezultatams greičiau pasiekti. Su „OptimalTEMP“ technologija lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nerizikuodami sudeginti. Naudojant pažangų „DynamiQ“ garų režimą idealus galingų garų srautas skleidžiamas tuomet, kai reikia*
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Lyginimo prekių ženklas

Su išmania garų išleidimo sistema nesudeginsite drabužių

Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas

  • 3000 W

  • 75 g/min., nepertraukiami garai

  • 260 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.

„DynamiQ“ režimas – išmani garų išleidimo sistema puikiems rezultatams

„DynamiQ“ režimas – išmani garų išleidimo sistema puikiems rezultatams

„DynamiQ“ jutiklis – pažangiausias garų lygintuvuose naudojamas judesio jutiklis, kuris tiksliai žino, kaip judinamas lygintuvas ir kada jis nejudinamas. Lyginant „DynamiQ“ garų režimu automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, kad išlygintumėte greičiau. Garai automatiškai skleidžiami, kai judinate lygintuvą, ir sustabdomi, kai jo nejudinate, kad lygintumėte maksimaliai patogiai ir be pastangų.

Patogūs garų režimai: „DynamiQ“, MAX, IONIC ir OFF

Patogūs garų režimai: „DynamiQ“, MAX, IONIC ir OFF

Rinkitės iš kelių garų režimų. Naudojant „DynamiQ“ režimą automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, naudojant „Max“ režimą sunkiai lyginamos raukšlės išlyginamos galingais, nuolat skleidžiamais garais, naudojant IONIC garų režimą skleidžiami galingi garai, kad lyginimas būtų higieniškesnis, o naudojant OFF garų režimą garai išjungiami

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Atsakomybės apribojimai

  1. Saugu lyginti visus lyginamus audinius

  2. Palyginti su GC4910