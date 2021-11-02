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  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
  • Lengvas raukšlių lyginimas kasdien

Nutraukta gamyba

„EasyTouch Plus“Drabužių garintuvas

GC527/20

4.5
| (30) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvas raukšlių lyginimas kasdien
Drabužių garintuvas „Philips EasyTouch Plus“ skirtas kasdieniam lengvam raukšlių lyginimui. Jis išsiskiria plačiu būtinų garinimo sprendimų asortimentu ir yra puikus prietaisas, norint greitai palyginti bei lyginti gležnus ir sunkiai lyginamus drabužius.
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Lyginimo prekių ženklas

Naudojant būtinus garinimo sprendimus

Lengvas raukšlių lyginimas kasdien

  • 1600 W, 32 g/min.

  • 5 garų nustatymai

  • 1,6 l nuimamas bakelis

  • Priedas „StyleBoard“

Išlyginkite daugiau vienu perbraukimu su 25 % didesniu* garų padu

Išlyginkite daugiau vienu perbraukimu su 25 % didesniu* garų padu

Garintuvas „EasyTouch Plus“ turi 25 % didesnį garų padą*, palyginti su ankstesniais modeliais. Todėl vienu perbraukimu išlyginama daugiau audinio ir efektyviau garinami drabužiai.

5 garų lygiai skirtingiems audiniams

5 garų lygiai skirtingiems audiniams

Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.

Reguliuojamas stovas, skirtas įvairiems aukščio nustatymams

Reguliuojamas stovas, skirtas įvairiems aukščio nustatymams

Integruotas reguliuojamas stovas, skirtas drabužiams pakabinti naudojant garintuvą. Jis sulankstomas, kad būtų paprasta laikyti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

30

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

02/11/2021

Україна

Україна

чудовий помічник

чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

31/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник у домі!

Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!

Argumentai už

Супер!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

Очень понравился!

Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su ankstesniu modeliu GC506