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Nutraukta gamyba
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1600 W, 32 g/min.
5 garų nustatymai
1,6 l nuimamas bakelis
Priedas „StyleBoard“
Garintuvas „EasyTouch Plus“ turi 25 % didesnį garų padą*, palyginti su ankstesniais modeliais. Todėl vienu perbraukimu išlyginama daugiau audinio ir efektyviau garinami drabužiai.
Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.
Integruotas reguliuojamas stovas, skirtas drabužiams pakabinti naudojant garintuvą. Jis sulankstomas, kad būtų paprasta laikyti.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
30
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
kid74
02/11/2021
Україна
чудовий помічник
чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
31/10/2021
Україна
Справжній помічник у домі!
Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!
Argumentai už
Супер!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Alinka17
26/10/2021
Україна
Очень понравился!
Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Palyginti su ankstesniu modeliu GC506