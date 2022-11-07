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„StyleBoard“
1800 W
3 garų nustatymai
Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.
Itin ilga atrama „StyleBoard“ yra patikima atrama garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir atramos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.
Storesnių audinių drabužiams naudokite šepetėlio priedą, kad geriau įsiskverbtų garai ir pasiektumėte puikių rezultatų.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
55
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Ник2022
07/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Argumentai už
потужність, дошка, висота, вішак
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Argumentai už
Довго служить,гарна подача пари
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.