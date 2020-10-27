30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
GC6320/03
Lyginimo prekių ženklas
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Apdovanojimai
Atsiliepimai