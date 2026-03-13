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Lyginimas
Visos serijos
6400 series Slėginio lyginimo sistema
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC6440/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Patogiai lyginkite kompaktiško ir nešiojamo lygintuvo dėka ir padvigubinkite lyginimo greitį suspaustų garų dėka.
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
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