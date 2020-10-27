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Nutraukta gamyba
GC6450
Lyginimo prekių ženklas
Nešimo užraktas
Metalo
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Dėl ergonomiško lygintuvo dizaino, lyginant riešas yra mažiau įtempiamas. Viršuje esančios nuožulnios rankenos dėka išliksite įprastoje pozoje ir sumažinsite įtempimą. Lygintuvas taip pat apsaugo nuo pasikartojančių judesių, padedant lygintuvą ant kulno. Lygintuvas yra lengvas (1,2kg), todėl mėgausitės lengvu ir patogiu lyginimu.
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
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