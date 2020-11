Didelis vandens bakelis ilgesniam nepertraukiamam naudojimui

Bakelis yra ypač didelės 2 l talpos, todėl galėsite nepertraukiamai naudoti iki 2 valandų ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra permatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį 360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti garus. Jei reikės papildyti, lygintuvas su garų generatoriumi turi didelę pripildymo angą, per kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo metu lygindami