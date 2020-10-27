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Nutraukta gamyba
GC7220/02
Lyginimo prekių ženklas
Unikalus garo antgalis turi atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Po įjungimo lyginimo sistema perengiama naudoti tik per 2 minutes.
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