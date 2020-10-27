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Nutraukta gamyba
GC7330/02
Lyginimo prekių ženklas
Reguliuojami garai
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
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