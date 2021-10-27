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  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Compact“Lyginimo sistema

GC7833/80

4.6
| (81) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
Su galingais, nuolatos sklindančiais garais greitai išlyginsite visus drabužius, o dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikės reguliuoti temperatūros. Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti.
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Lyginimo prekių ženklas

Mūsų kompaktiškiausia lyginimo sistema

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

  • Maks. 6 barų siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 350 g

  • 1,5 l vandens bakelio talpa

  • Nešimo užraktas

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

81

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

27/10/2021

Україна

Україна

Заощаджує час

Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

08/11/2020

Україна

Україна

Незамінний помічник, зручний у використанні

Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

28/07/2020

Україна

Україна

Надприємне прасування

Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))

Argumentai už

Комфортне прасування

Argumentai prieš

Не існує

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Su ECO režimu sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu režimu „Turbo“

  2. Palyginus su „Philips“ garų lygintuvu „Azur Performer“