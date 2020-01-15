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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Kad lyginti būtų lengva, reikia daug garų. Didelis garų kiekis reiškia dažną pildymą. Ypatingai didelis 1,4 l vandens bakelis nereikalauja dažno pildymo.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Unikalus garo antgalis turi atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Методи
15/01/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът има чудесни характеристики
Уникална ютия. С най-голямо удоволствие гладим вкъщи с нея
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC8260/02 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC8260/02 Ютия с парогенератор