GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Nutraukta gamyba

8400 seriesSlėginis garų generatorius

GC8460/02

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Galinga, bet neįtikėtinai patogi lyginimo sistema sukuria nuolatinę didelio slėgio garų srovę. Yra talpus nuimamas vandens indas, į kurį visuomet ir bet kur galite įpilti vandens, todėl galėsite lyginti lengvai ir greitai.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Jokių kompromisų.

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Iki 5 barų slėgis

Iki 5 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Pastovių garų tiekimas iki 110 g/min.

Pastovių garų tiekimas iki 110 g/min.

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.