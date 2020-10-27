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Nutraukta gamyba
GC8460/02
Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Galinga, bet neįtikėtinai patogi lyginimo sistema sukuria nuolatinę didelio slėgio garų srovę. Yra talpus nuimamas vandens indas, į kurį visuomet ir bet kur galite įpilti vandens, todėl galėsite lyginti lengvai ir greitai.
Lyginimo prekių ženklas
1,6 l
AUTO CORD
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
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