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  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas
  • Itin greitas lyginimas

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Performer“Lyginimo sistema

GC8750/60

4.8
| (49) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
„Philips“ sukurta „PerfectCare Performer“ lyginimo sistema – lyginkite iš tikrųjų lengvai, veiksmingai ir nebijodami sudeginti drabužių. Galingas nepertraukiamas garų srautas giliai ir nuolat skverbiasi į audinį, kad lengvai išlygintumėte raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

naudojant galingą garų srautą

Itin greitas lyginimas

  • Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

  • Iki 420 g garų pliūpsnis

  • 1,8 l vandens bakelis

  • Saugus nešimo užraktas

Be priežiūros paliktas lygintuvas išjungiamas automatiškai

Be priežiūros paliktas lygintuvas išjungiamas automatiškai

Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.

Didelis, 1,8 l, nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis, 1,8 l, nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Su permatomu 1,8 l bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai vandens bakelis ištuštės, apie tai primins indikatoriaus lemputė, tad galėsite bet kuriuo metu jį lengvai pripildyti vandeniu iš čiaupo, atidarę dideles papildymo dureles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

49

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Argumentai už

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Argumentai prieš

Vcelku krátký přívodní kabel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт!

Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.

Argumentai už

Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много добро решение за перфектно гладене!!!

Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.

Argumentai už

Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311 ekonominiu režimu palyginti su „Turbo“ režimu