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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Iki 420 g garų pliūpsnis
1,8 l vandens bakelis
Saugus nešimo užraktas
Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.
Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.
Su permatomu 1,8 l bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai vandens bakelis ištuštės, apie tai primins indikatoriaus lemputė, tad galėsite bet kuriuo metu jį lengvai pripildyti vandeniu iš čiaupo, atidarę dideles papildymo dureles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
49
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Argumentai už
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Argumentai prieš
Vcelku krátký přívodní kabel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Argumentai už
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Argumentai už
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311 ekonominiu režimu palyginti su „Turbo“ režimu