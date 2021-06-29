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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Iki 6,5 barų slėgis
340 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Argumentai už
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
vassony
05/06/2019
България
Нищо по-добро от това няма
Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор