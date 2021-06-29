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Nutraukta gamyba

PerfectCare ExpertLygintuvas su garų generatoriumi

GC9246/02

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas lyginimas

  • Iki 6,5 barų slėgis

  • 340 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu

Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.

Iki 6,5 barų slėgis

Iki 6,5 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai

Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garus generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Argumentai už

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

05/06/2019

България

България

Нищо по-добро от това няма

Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

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