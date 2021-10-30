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Nutraukta gamyba
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Maks. 6,7 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 470g
1,8 l vandens bakelis
Išimamas vandens bakelis
Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.
Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
91
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
LuciPola
30/10/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Opravdu lehká a žehlím vše
Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.
Argumentai už
lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti
Argumentai prieš
hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Maku12
07/05/2021
Česká republika
Žehlení nikdy nebylo jednodušší
Naprosto doporučuji. Nikdy nemusím řešit jestli je prádlo přeschlé, nebo jestli je v koši na prádlo několik dní. Nejen, že vyžehlí perfektně, ale nemusím řešit jakkoliv "mokření" košil. Jelikož na žehlení není čas, tak prostě někdy se nakupí oblečení. Ale i toto zvládne fakt super!
Argumentai už
Skvěle žehlí i hodně zmačkané prádlo
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
gmlakar
29/12/2020
Slovenija
odlično
Enostavna uporaba, ni posebnega vzrževanja, hitra priprava,...
Argumentai už
enostaven
Argumentai prieš
cena
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja