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  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Nutraukta gamyba

PerfectCare EliteLyginimo sistema

GC9630/20

4.9
| (91) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
„Philips PerfectCare Elite“ pasižymi nepriekaištingu greitu lyginimu. Naudodami technologiją „OptimalTEMP technology“, nuo šiol galite lyginti viską nuo džinsų ir šilko, nereguliuodami temperatūros. Garantuojame, kad nenusideginsite lyginamų drabužių.​
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

  • Maks. 6,7 barų slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 470g

  • 1,8 l vandens bakelis

  • Išimamas vandens bakelis

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

91

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

30/10/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Opravdu lehká a žehlím vše

Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.

Argumentai už

lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti

Argumentai prieš

hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlení nikdy nebylo jednodušší

Naprosto doporučuji. Nikdy nemusím řešit jestli je prádlo přeschlé, nebo jestli je v koši na prádlo několik dní. Nejen, že vyžehlí perfektně, ale nemusím řešit jakkoliv "mokření" košil. Jelikož na žehlení není čas, tak prostě někdy se nakupí oblečení. Ale i toto zvládne fakt super!

Argumentai už

Skvěle žehlí i hodně zmačkané prádlo

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

29/12/2020

Slovenija

Slovenija

odlično

Enostavna uporaba, ni posebnega vzrževanja, hitra priprava,...

Argumentai už

enostaven

Argumentai prieš

cena

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja

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