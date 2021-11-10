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  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Nutraukta gamyba

PerfectCare EliteLyginimo sistema

GC9635/20

4.8
| (435) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
„Philips PerfectCare Elite“ pasižymi nepriekaištingu greitu lyginimu. Naudodami technologiją „OptimalTEMP“, nuo šiol galite lyginti viską nuo džinsų ir šilko, nereguliuodami temperatūros. Garantuojame, kad nesudeginsite lyginamų drabužių.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

  • Maks. 7,5 baro slėgis

  • Iki 520 g garų pliūpsnis

  • 1,8 l vandens bakelis

  • Išimamas vandens bakelis

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

435

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Argumentai už

Зручність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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