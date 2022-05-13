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Maks. 7 barų slėgis
Garų pliūpsnis iki 480 g
1,8 l vandens bakelis
Išimamas vandens bakelis
Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.
Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.
Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
35
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Hubert1
13/05/2022
Česká republika
Perfektní
Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení
Argumentai už
"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot
Argumentai prieš
větší váha
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
jirivi
10/05/2021
Česká republika
Raketa mezi žehličkami
Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)
Argumentai už
Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon
Argumentai prieš
Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
JarkaT
04/05/2021
Česká republika
Dokonaly pomocnik
Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor