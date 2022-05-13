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  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
  • Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Nutraukta gamyba

PerfectCare EliteLyginimo sistema

GC9640/60

4.8
| (35) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.
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Lyginimo prekių ženklas

su itin lengvu lygintuvu

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

  • Maks. 7 barų slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 480 g

  • 1,8 l vandens bakelis

  • Išimamas vandens bakelis

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų

Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

35

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení

Argumentai už

"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot

Argumentai prieš

větší váha

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Raketa mezi žehličkami

Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)

Argumentai už

Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon

Argumentai prieš

Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dokonaly pomocnik

Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

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