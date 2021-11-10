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  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
  • Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Elite Plus“Lyginimo Sistema

GC9682/80

4.8
| (435) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui
„PerfectCare Elite Plus“ yra galingiausia ir greičiausia lyginimo sitema pasaulyje, turinti itin lengvą lygintuvą ir pažangią automatinę garų sistemą didžiausiam patogumui. Jokių temperatūros nustatymų ir jokių sudegintų drabužių.
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Lyginimo prekių ženklas

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

Pažangi auto. garų sistema greitesniam, lengvesniam lyginimui

  • Iki 600 g garų srautas

  • Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

  • „OptimalTEMP“ technologija

  • Automatinis tylus garinimas

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Su permatomu 1,8 l bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai vandens bakelis ištuštės, apie tai primins indikatoriaus lemputė, tad galėsite bet kuriuo metu jį lengvai pripildyti vandeniu iš čiaupo, atidarę dideles papildymo dureles.

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nereguliuodami temperatūros. Naudojant technologiją „OptimalTEMP“, nereikia sukioti ratuko arba keisti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Galite iškart lyginti bet kokį audinį

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

435

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Argumentai už

Зручність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.