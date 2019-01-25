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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su stikliniu ąsočiu
Balta ir mėlyna
Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Nenaudojamą laidą galima laikyti laido skyrelyje po kavos virimo aparatu. Tvarkingai pastatytas kavos virimo aparatas jūsų virtuvėje atrodys itin dailiai.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zoli38
25/01/2019
Magyarország
Kiválóan megfelel
Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
nikrus
18/02/2015
България
много компактна и лесна за поддръжка
много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/20 Coffee maker