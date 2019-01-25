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  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
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  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
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  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
  • Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

Nutraukta gamyba

Daily CollectionKavos virimo aparatas

HD7450/70

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu ir kompaktišku kavos virimo aparatu „Philips“, kuris tilps bet kur.
Peržiūrėti visas naudas

Telpa nuo 4 iki 6 puodelių, kompaktiškas dizainas

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Balta ir mėlyna

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai naudodamiesi vandens lygio žyma.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Kad virtuvė būtų tvarkinga, laidą laikykite laido skyrelyje

Kad virtuvė būtų tvarkinga, laidą laikykite laido skyrelyje

Nenaudojamą laidą galima laikyti laido skyrelyje po kavos virimo aparatu. Tvarkingai pastatytas kavos virimo aparatas jūsų virtuvėje atrodys itin dailiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelel

Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

18/02/2015

България

България

много компактна и лесна за поддръжка

много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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