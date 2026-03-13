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Daily Collection Kavos virimo aparatas

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Daily CollectionKavos virimo aparatas

HD7450/70

Daily Collection Kavos virimo aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu ir kompaktišku kavos virimo aparatu „Philips“, kuris tilps bet kur.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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