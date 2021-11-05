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Su stikliniu ąsočiu
Su laikmačiu
Juoda ir metalo
Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.
4.8
iš 5
73
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Argumentai už
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Argumentai prieš
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Seal2020
29/10/2021
Україна
Моя кавоварка
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.
Argumentai už
Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна
Argumentai prieš
згодом починає іноді капати на поверхню підігріву
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Iriha55
28/10/2021
Україна
Пользуюсь больше двух лет...
Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка