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  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava
  • Tiesiog gera kava

„Daily“ kolekcijaKavos virimo aparatas

HD7459/20

4.8
| (73) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Tiesiog gera kava
Mėgaukitės šviežiai pagamintos kavos skoniu ir aromatu su šiuo patikimu „Philips“ kavos aparatu. Su „aroma twister“ mėgaukitės optimaliu kiekvieno kavos puodelio skoniu. Naudodamiesi laikmačiu, kasryt pabuskite pažadinti šviežios kavos kvapo.
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„Aroma twister“ – geriausias kavos skonis

Tiesiog gera kava

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Su laikmačiu

  • Juoda ir metalo

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

73

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Argumentai už

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Argumentai prieš

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Argumentai už

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Argumentai prieš

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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