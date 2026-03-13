Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kava
Visos serijos
„Daily“ kolekcija Kavos virimo aparatas
Palaikymas
HD7459/20
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Quick start guide Philips Daily Collection Coffee maker
EU Declaration of Conformity - English (US)
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti