30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį
Verda 7 rūšių kavą
Klasikinis pieno putų plakiklis
juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!
4.2
iš 5
41
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Ewcia234
08/08/2018
Polska
Polecam
Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
EwelinaKrk
16/11/2016
Polska
Super ekspres w dobrej cenie
Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Wiktor82
15/11/2016
Polska
Bardzo dobry
Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09