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  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8761/09

4.2

| (41) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį

Peržiūrėti visas naudas

Su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.2

iš 5

41

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

08/08/2018

Polska

Polska

Polecam

Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

16/11/2016

Polska

Polska

Super ekspres w dobrej cenie

Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

15/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

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