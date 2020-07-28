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  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
  • Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco MinutoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8762/19

4.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį

Peržiūrėti visas naudas

Su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais

Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Automatinis pieno putų plakiklis

  • juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu paruošiamos skanios putos

Patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu paruošiamos skanios putos

Naudodami šį „Saeco“ espreso kavos aparatą su patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu ir sūkurine kamera galėsite lengvai pasigaminti skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“, išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į puodelį. Dėl išskirtinės sūkurinės kameros pienas pilamas tolygiai ir netaškomas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Идеальный товарищ для маленькой кухни!

Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!

Argumentai už

Быстрое приготовление всех видов кофе

Argumentai prieš

Часто приходится мыть , других минусов нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

04/10/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper készülék!

Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

01/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egész jó

Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

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