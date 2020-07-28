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Nutraukta gamyba
Visuomet mėgausitės mėgstamu gėrimu vos vienu palietimu
Tik naudodami itin kompaktišką ir patogų „Saeco Minuto“ galėsite mėgautis iš ką tik sumaltų pupelių paruošta kava ir nepriekaištingu veikimu. Be to, šiuo kompaktišku aparatu galėsite paruošti didelį kavos kiekį
Verda 7 rūšių kavą
Automatinis pieno putų plakiklis
juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Naudodami šį „Saeco“ espreso kavos aparatą su patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu ir sūkurine kamera galėsite lengvai pasigaminti skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“, išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į puodelį. Dėl išskirtinės sūkurinės kameros pienas pilamas tolygiai ir netaškomas.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
28/07/2020
Україна
Идеальный товарищ для маленькой кухни!
Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!
Argumentai už
Быстрое приготовление всех видов кофе
Argumentai prieš
Часто приходится мыть , других минусов нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
marcsó
04/10/2020
Magyarország
Nagyon szuper készülék!
Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
geucsa
01/10/2019
Magyarország
Egész jó
Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző