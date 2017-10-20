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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Nutraukta gamyba

Saeco MoltioPuikus automatinis espreso aparatas

HD8766/09

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką

Peržiūrėti visas naudas

Pupelės keičiamos vienu spustelėjimu

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Išbandykite įvairius skonius naudodami kavos pupelių jungiklį

Išbandykite įvairius skonius naudodami kavos pupelių jungiklį

Naudodami „Saeco Moltio“ espreso kavos aparatą pupeles galėsite pakeisti vienu spustelėjimu – tai leidžia padaryti patentuotas keičiamas pupelių indas. Patogiai ir greitai pakeiskite pupeles ir suraskite tinkamiausias jūsų skoniui bei konkrečioms dienos akimirkoms.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/10/2017

Polska

Polska

Polecam!!

Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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