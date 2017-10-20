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Nutraukta gamyba
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką
Verda 7 rūšių kavą
Klasikinis pieno putų plakiklis
juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas veiks ilgai ir tyliai.
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Naudodami „Saeco Moltio“ espreso kavos aparatą pupeles galėsite pakeisti vienu spustelėjimu – tai leidžia padaryti patentuotas keičiamas pupelių indas. Patogiai ir greitai pakeiskite pupeles ir suraskite tinkamiausias jūsų skoniui bei konkrečioms dienos akimirkoms.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
alekzzisrec
20/10/2017
Polska
Polecam!!
Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy