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Nutraukta gamyba
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Sidabras
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.
Naudodami „Saeco Moltio“ espreso kavos aparatą pupeles galėsite pakeisti vienu spustelėjimu – tai leidžia padaryti patentuotas keičiamas pupelių indas. Patogiai ir greitai pakeiskite pupeles ir suraskite tinkamiausias jūsų skoniui bei konkrečioms dienos akimirkoms.
Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.
4.4
iš 5
78
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy