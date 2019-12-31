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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Nutraukta gamyba

Saeco MoltioPuikus automatinis espreso aparatas

HD8769/19

4.4

| (78) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką

Peržiūrėti visas naudas

Pupelės keičiamos vienu spustelėjimu

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Sidabras

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti keletą kavos puodelių iš eilės.

Išbandykite įvairius skonius naudodami kavos pupelių jungiklį

Išbandykite įvairius skonius naudodami kavos pupelių jungiklį

Naudodami „Saeco Moltio“ espreso kavos aparatą pupeles galėsite pakeisti vienu spustelėjimu – tai leidžia padaryti patentuotas keičiamas pupelių indas. Patogiai ir greitai pakeiskite pupeles ir suraskite tinkamiausias jūsų skoniui bei konkrečioms dienos akimirkoms.

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Dviejų skyrių pieno indas puikiai pieno putai

Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų skyrių technologija leidžia mėgautis profesionaliais kavos gėrimais su tiršta, ilgai išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje temperatūroje iš nuolatos pilamo ir nesitaškančio pieno.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

78

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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