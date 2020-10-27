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  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu
  • Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu

Nutraukta gamyba

Saeco GranBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8965/01

Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu

Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naująjį „GranBaristo“. Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros

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Vienu pirštu išimami virimo elementai

Mėgaukitės unikalia 16 gėrimų įvairove vienu palietimu

  • Verda 18 rūšių gėrimus

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Plieno / juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių

Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių

Kad būtų patogiau, „Saeco“ nuvarvėjimo padėklą ir pieno putų plakiklį arba pieno indą galite padėti į indaplovę. Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šias dalis.

Mažos vandens sąnaudos – ruoškite kavą be rūpesčių

Mažos vandens sąnaudos – ruoškite kavą be rūpesčių

Šio naujojo espreso kavos aparato naujoviški virimo elementai sukurti siekiant sumažinti skalavimo ciklo vandens sąnaudas iki 80 %. Tai reiškia, kad dabar galėsite paruošti daugiau kavos gėrimų ir jums nereikės pripildyti vandens bakelio.

Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija

Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija

„Saeco“ espreso aparato kavos virimo sistema išplaunama automatiškai įjungiant arba išjungiant aparatą, todėl kiekviename puodelyje pagaminama šviežia, puikaus skonio kava. Reguliariai atliekama nuosėdų šalinimo procedūra užtikrina ilgesnį espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas ne tik paragins, kai reikės pašalinti nuosėdas, bet ir pradės automatinį nuosėdų šalinimo procesą, o ekrane pateikiami pranešimai, kad galėtumėte įsiterpti, kai turėsite įsiterpti. Dar niekada nebuvo taip lengva šalinti nuosėdas!

Techninės savybės

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