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Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu
Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naująjį „GranBaristo“. Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros
Verda 18 rūšių gėrimus
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Plienas, baltas
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Mėgaukitės karšta ir profesionalios kokybės kava nelaukdami – visa tai siūlo mūsų naujasis galingas virintuvas su „Saeco Thermospeed“ technologija. „Thermospeed“ technologija įkaitina kavos virimo sistemą, kai aparatas įjungtas, ir neprarandama elementų temperatūra, todėl paruošiama tobula karšta kava nuo pirmo puodelio.
4.9
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
mireczka
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01