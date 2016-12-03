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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Nutraukta gamyba

Saeco GranBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8966/01

4.9

| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu

Praėjus 28 metams „Saeco“ iš naujo atrado kavos ruošimą, sukurdama naująjį „GranBaristo“. Išpuoselėtuose įrenginiuose su perversmą sukėlusiomis technologijomis kava ruošiama greičiau ir aukštesnėje temperatūroje, dėl to jums siūloma didesnė įvairovė, o aparatui reikia mažiau priežiūros

Peržiūrėti visas naudas

Vienu pirštu išimami virimo elementai

Mėgaukitės unikalia 18 gėrimų įvairove vienu palietimu

  • Verda 18 rūšių gėrimus

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Plienas, baltas

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Karšta kava akimirksniu su „Thermospeed“ technologija

Karšta kava akimirksniu su „Thermospeed“ technologija

Mėgaukitės karšta ir profesionalios kokybės kava nelaukdami – visa tai siūlo mūsų naujasis galingas virintuvas su „Saeco Thermospeed“ technologija. „Thermospeed“ technologija įkaitina kavos virimo sistemą, kai aparatas įjungtas, ir neprarandama elementų temperatūra, todėl paruošiama tobula karšta kava nuo pirmo puodelio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

03/12/2016

Polska

Polska

Trafiony zakup

Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.