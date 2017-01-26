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Nutraukta gamyba
HD9220/50
Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė
„Multicooker“
Balta, sidabrinė
800 g
„Airfryer“ įdiegta unikali „Rapid Air“ technologija suteikia galimybę skrudinti, kepti, gruzdinti ir apkepti skaniausius užkandžius ir patiekalus su mažiau riebalų nei įprastoje gruzdintuvėje, naudojant šiek tiek aliejaus ar nenaudojant iš viso! Be to, naudojant „Philips Airfryer“ su „Rapid Air“ technologija išsiskiria mažiau kvapų, nei naudojant tradicinę gruzdintuvę, ją lengviau valyti, saugiau ir ekonomiškiau naudoti kasdien!
Integruotas laikmatis leidžia iš anksto nustatyti laiko intervalus iki 30 min. Automatinio išsijungimo funkcija turi „pagaminimo“ garso indikatorių. Reguliuojamos temperatūros valdikliu nustatysite idealiausią gaminimo temperatūrą iki 200 laipsnių. Mėgaukitės traškiomis auksinio atspalvio bulvytėmis, užkandžiais, vištiena, mėsa ir kt., pagamintais tinkamu laiku ir tinkamoje temperatūroje!
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
Камен
26/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
препоръчвам
Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Йошко
26/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволен
Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
vgpborussia09
23/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотно готвене
прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje.