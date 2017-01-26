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  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“„Airfryer“

HD9220/50

4.3
| (6) Atsiliepimai
Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
Naudojant unikalią „Philips“ technologiją „Rapid Air“ oru apkeptas maistas bus su traškia plutele ir minkštas viduje. Kad maistas tobulai iškeptų ir būtų skanus, galima ruošti naudojant šiek tiek aliejaus arba nenaudoti iš viso!
Peržiūrėti visas naudas

„Rapid Air“ technologija – puikūs rezultatai

Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*

  • Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė

  • „Multicooker“

  • Balta, sidabrinė

  • 800 g

„Rapid Air“ technologija – sveikesnis keptas maistas

„Rapid Air“ technologija – sveikesnis keptas maistas

„Airfryer“ įdiegta unikali „Rapid Air“ technologija suteikia galimybę skrudinti, kepti, gruzdinti ir apkepti skaniausius užkandžius ir patiekalus su mažiau riebalų nei įprastoje gruzdintuvėje, naudojant šiek tiek aliejaus ar nenaudojant iš viso! Be to, naudojant „Philips Airfryer“ su „Rapid Air“ technologija išsiskiria mažiau kvapų, nei naudojant tradicinę gruzdintuvę, ją lengviau valyti, saugiau ir ekonomiškiau naudoti kasdien!

Didelė maisto gaminimo talpa tiks visiems jūsų mėgstamiems receptams

Didelė maisto gaminimo talpa tiks visiems jūsų mėgstamiems receptams

Reguliuojamas laikas ir temperatūra

Reguliuojamas laikas ir temperatūra

Integruotas laikmatis leidžia iš anksto nustatyti laiko intervalus iki 30 min. Automatinio išsijungimo funkcija turi „pagaminimo“ garso indikatorių. Reguliuojamos temperatūros valdikliu nustatysite idealiausią gaminimo temperatūrą iki 200 laipsnių. Mėgaukitės traškiomis auksinio atspalvio bulvytėmis, užkandžiais, vištiena, mėsa ir kt., pagamintais tinkamu laiku ir tinkamoje temperatūroje!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

4
2
1

26/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

препоръчвам

Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

26/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволен

Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

23/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотно готвене

прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9220/50 Airfryer

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje.