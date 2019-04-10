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  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
  • Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*

Nutraukta gamyba

Avance Collection„Airfryer XL“

HD9240/30

4.6
| (59) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*
Naudojant unikalią „Rapid Air“ technologiją iš „Philips“ oru apkeptas maistas bus su traškia plutele ir minkštas viduje. Kad maistas tobulai iškeptų ir būtų skanus, galima ruošti naudojant šiek tiek aliejaus arba nenaudoti iš viso!
Peržiūrėti visas naudas

Su greita oro technologija, siekiant puikaus rezultato

Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau riebalų!*

  • Mažai riebalų naudojanti skrudintuvė

  • „Multicooker“ 1,2 kg

  • Balta

„Rapid Air“ technologija – sveikesnis keptas maistas

„Rapid Air“ technologija – sveikesnis keptas maistas

„Airfryer“ įdiegta unikali „Rapid Air“ technologija suteikia galimybę skrudinti, kepti, gruzdinti ir apkepti skaniausius užkandžius ir patiekalus su mažiau riebalų nei įprastoje gruzdintuvėje, naudojant šiek tiek aliejaus ar nenaudojant iš viso! Be to, naudojant „Philips Airfryer“ su „Rapid Air“ technologija išsiskiria mažiau kvapų, nei naudojant tradicinę gruzdintuvę, ją lengviau valyti, saugiau ir ekonomiškiau naudoti kasdien!

Didelė, 1,2 kg gaminimo talpa – ruoškite daugiau gardžių patiekalų

Didelė, 1,2 kg gaminimo talpa – ruoškite daugiau gardžių patiekalų

1,2 kg talpa tiks norint paruošti maisto 5 žmonėms. Dabar dar didesnė šeima galės mėgautis „Airfryer“ rezultatais, 50 % padidinus talpą**

Skaitmeninis ekranas, kad būtų paprasčiau kontroliuoti laiką ir temperatūrą

Skaitmeninis ekranas, kad būtų paprasčiau kontroliuoti laiką ir temperatūrą

Skaitmeniniu jutikliniu ekranu galite lengviau ir tiksliau valdyti kepimo laiką ir temperatūrą. Mėgaukitės mėgstamu maistu, paruoštu tinkamoje temperatūroje ir reikiamu laiku, – puikūs rezultatai!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

59

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2

10/04/2019

Україна

Україна

Суперовая помощница на кухне!!!

мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Раджу всім цей продукт

Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)

Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginus su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ skrudintuvėje.