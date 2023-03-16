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Nutraukta gamyba
Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė
Juoda
1 500 W
0,8 kg
Suderinus galingą šildytuvą ir variklį su mūsų naująja technologija„Twin TurboStar“, karštas oras po visą „Airfryer“ kepimo krepšelį sukasi kaip galingas tornadas. Technologija sukurta taip, kad iš maisto pašalintų daugiau riebalų ir jie būtų surinkti riebalų reduktoriuje, kad būtų lengva išmesti. Be to, „Philips Airfryer“ su technologija „Twin TurboStar“, kitaip nei įprastoje gruzdintuvėje, apsaugo jus ir jūsų namus nuo kepančio aliejaus kvapo.
„Airfryer“ prietaise mėgstamas maistas gaminamas karštu oru naudojant mažai aliejaus arba visai jo nenaudojant, tad galite kepti su 90 % mažesniu riebalų kiekiu*. Mėgaukitės puikaus skonio, traškiais, tarsi riebaluose keptais patiekalais naudodami mažiausią riebalų kiekį.
Įrodytas veiksmingumas. Kepkite taip traškiai, kaip su įprasta gruzdintuve, ir gaminkite su 90 % mažiau riebalų. Skrudinkite vištienos lazdeles taip, kad odelė būtų traški, o mėsa minkšta, pašalindami riebalus.
5.0
iš 5
52
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Argumentai už
Швидкість приготування, якість
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Argumentai už
Удобство
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Sonia751
01/07/2021
Україна
Виріб має чудові функції!
Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Palyginti su vištienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir keptuvėje „Wok“
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
palyginti su „Philips Viva Collection Airfryer“, visoje talpoje telpa 800 g bulvyčių