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Nutraukta gamyba

„Viva Collection“„Airfryer“

HD9721/10

5
| (52) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikiausias būdas kepti*
„Philips Airfryer Twin TurboStar“ prietaise mėgstamas maistas kepamas karštu oru naudojant mažai aliejaus arba visai jo nenaudojant. Nauja technologija „Twin TurboStar“ skirta riebalams iš maisto pašalinti, kad tai būtų sveikesnis būdas kepti sau ir šeimai.
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Traškus skonis, ir mažiau riebalų, kurių liktų kitais būdais*

Sveikiausias būdas kepti*

  • Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė

  • Juoda

  • 1 500 W

  • 0,8 kg

Technologija „Twin TurboStar“ pašalina riebalus iš maisto

Technologija „Twin TurboStar“ pašalina riebalus iš maisto

Suderinus galingą šildytuvą ir variklį su mūsų naująja technologija„Twin TurboStar“, karštas oras po visą „Airfryer“ kepimo krepšelį sukasi kaip galingas tornadas. Technologija sukurta taip, kad iš maisto pašalintų daugiau riebalų ir jie būtų surinkti riebalų reduktoriuje, kad būtų lengva išmesti. Be to, „Philips Airfryer“ su technologija „Twin TurboStar“, kitaip nei įprastoje gruzdintuvėje, apsaugo jus ir jūsų namus nuo kepančio aliejaus kvapo.

Kepkite naudodami mažai aliejaus arba visai be aliejaus

Kepkite naudodami mažai aliejaus arba visai be aliejaus

„Airfryer“ prietaise mėgstamas maistas gaminamas karštu oru naudojant mažai aliejaus arba visai jo nenaudojant, tad galite kepti su 90 % mažesniu riebalų kiekiu*. Mėgaukitės puikaus skonio, traškiais, tarsi riebaluose keptais patiekalais naudodami mažiausią riebalų kiekį.

Puikus keptas maistas ir iki 90 % mažiau riebalų*

Įrodytas veiksmingumas. Kepkite taip traškiai, kaip su įprasta gruzdintuve, ir gaminkite su 90 % mažiau riebalų. Skrudinkite vištienos lazdeles taip, kad odelė būtų traški, o mėsa minkšta, pašalindami riebalus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

52

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Argumentai už

Швидкість приготування, якість

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Argumentai už

Удобство

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su vištienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir keptuvėje „Wok“

  2. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  3. palyginti su „Philips Viva Collection Airfryer“, visoje talpoje telpa 800 g bulvyčių