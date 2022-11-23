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Visos serijos

  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)
  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)

„Airfryer“ priedasXXL kepimo meistro rinkinys

HD9952/00

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kepimo meistro rinkinys (2 l)
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ kepimo meistro rinkiniu iškepsite visus mėgstamus patiekalus. Tapkite lengvo, greito ir sveiko skanių pyragų, duonos ir bulvių užkepėlės, apkepų su įdarais ir kitų patiekalų kepimo meistru.
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Priedai ir patarimai, kad taptumėte kepimo su „Airfryer“ meistru

Kepimo meistro rinkinys (2 l)

  • Kepimo meistro rinkinys (2 l)

  • 1 kepimo priedas

  • 9 silikoniniai keksiukų indeliai

Nesvylantis kepimo priedas tobulai telpa „Airfryer XXL“

„Philips“ kepimo priedas taip pat puikiai tiks gaminant mėsos arba žuvies troškinį, daržovių troškinį, itališką omletą, lazaniją, gratiną, įvairią mėsą su padažais ir kitus patiekalus. Mėgaukitės!

9 silikoniniai keksiukų indeliai – mėgaukitės skirtingai kepamais patiekalais

„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!

Knygelė, skirta kepimo įgūdžiams įvaldyti

Knygelė, skirta kepimo įgūdžiams įvaldyti

Pridedama knygelė su šefo patarimais, receptais pradedantiesiems ir gaminimo su „Airfryer“ laiko trukmėmis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

23/11/2022

Srbija

Srbija

Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!

Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.

Argumentai už

Veličina posude, lako održavanje,.

Argumentai prieš

Za sad mu nisam našao manu!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

20/09/2022

Slovenija

Slovenija

odličen dodatek za airfryer

všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът е чудесен

Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.

Argumentai už

Почиства се изключително лесно, нищо не залепва

Argumentai prieš

Не съм открила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

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