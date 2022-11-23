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Kepimo meistro rinkinys (2 l)
1 kepimo priedas
9 silikoniniai keksiukų indeliai
„Philips“ kepimo priedas taip pat puikiai tiks gaminant mėsos arba žuvies troškinį, daržovių troškinį, itališką omletą, lazaniją, gratiną, įvairią mėsą su padažais ir kitus patiekalus. Mėgaukitės!
„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!
Pridedama knygelė su šefo patarimais, receptais pradedantiesiems ir gaminimo su „Airfryer“ laiko trukmėmis
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Akcijos dalis
Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!
Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.
Argumentai už
Veličina posude, lako održavanje,.
Argumentai prieš
Za sad mu nisam našao manu!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Anka_45
20/09/2022
Slovenija
odličen dodatek za airfryer
všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
Рожденичка
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът е чудесен
Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.
Argumentai už
Почиства се изключително лесно, нищо не залепва
Argumentai prieš
Не съм открила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене