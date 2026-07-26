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„Airfryer“ priedas XXL kepimo meistro rinkinys

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„Airfryer“ priedasXXL kepimo meistro rinkinys

HD9952/00

„Airfryer“ priedas XXL kepimo meistro rinkinys

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Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ kepimo meistro rinkiniu iškepsite visus mėgstamus patiekalus. Tapkite lengvo, greito ir sveiko skanių pyragų, duonos ir bulvių užkepėlės, apkepų su įdarais ir kitų patiekalų kepimo meistru.

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  • 26 July 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas