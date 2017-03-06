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  • Užtikrinkite švarų skutimąsi
  • Užtikrinkite švarų skutimąsi

Nutraukta gamyba

„Jet Clean“ valymo tirpalas

HQ200/50

4.7
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrinkite švarų skutimąsi
Švari barzdaskutė – geriausi rezultatai. Naudokite „Philips Jet Clean“ tirpalą HQ200/50 su „Jet Cleaning“ sistema, skirta „Philips“ skutimo galvutėms švariai išvalyti.
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Geriausiems rezultatams pasiekti

Užtikrinkite švarų skutimąsi

  • Valo ir sutepa

  • „Cool Breeze“ aromatas

Užtikrina aukštą skutimosi kokybę

„Jet Clean“ tirpalas valo ir sutepa skutimo galvutes.

Kruopščiam valymui

Nuvalius „Philips“ elektrinės barzdaskutės galvutės kvepės, atrodys ir veiks kaip naujos.

Suteikia gaivų aromatą jūsų skutimosi galvutėms

Gaivus aromatas išliks ant jūsų skutimosi galvutės, todėl galėsite mėgautis puikiu, gaiviu ir švariu skutimusi, kurį užtikrins jūsų elektrinė barzdaskutė.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Argumentai už

Praktičnost

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Philips darbuotojas

Patvirtintas pirkėjas

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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