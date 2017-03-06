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Nutraukta gamyba
Valo ir sutepa
„Cool Breeze“ aromatas
„Jet Clean“ tirpalas valo ir sutepa skutimo galvutes.
Nuvalius „Philips“ elektrinės barzdaskutės galvutės kvepės, atrodys ir veiks kaip naujos.
Gaivus aromatas išliks ant jūsų skutimosi galvutės, todėl galėsite mėgautis puikiu, gaiviu ir švariu skutimusi, kurį užtikrins jūsų elektrinė barzdaskutė.
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Argumentai už
Praktičnost
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Philips darbuotojas
Patvirtintas pirkėjas
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék