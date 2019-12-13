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  • Gaivus skutimosi pojūtis
  • Gaivus skutimosi pojūtis

Nutraukta gamyba

NIVEA Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ7330/19

3.7
| (3) Atsiliepimai
Gaivus skutimosi pojūtis
Kad būtų patogu skustis, šią „Philips“ barzdaskutę naudokite sausą arba su NIVEA FOR MEN skutimosi putomis, kad jaustumėtės gaiviai
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Gaivinančiai švelnus, patogus skutimasis

Gaivus skutimosi pojūtis

  • su „Philips NIVEA FOR MEN“

„Ultra Glide" skutimosi putos

„Ultra Glide" skutimosi putos

„Ultra Glide" skutimosi putų technhologija siūlo gaivinantį ir švarų skutimą elektriniu būdu

Drėgnas skutimasis

Drėgnas skutimasis

Barzdaskutę naudokite duše, kad sutaupytumėte laiko ir pajustumėte drėgno skutimosi gaivumą.

Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 