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Nutraukta gamyba
HQ7330/19
su „Philips NIVEA FOR MEN“
„Ultra Glide" skutimosi putų technhologija siūlo gaivinantį ir švarų skutimą elektriniu būdu
Barzdaskutę naudokite duše, kad sutaupytumėte laiko ir pajustumėte drėgno skutimosi gaivumą.
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.