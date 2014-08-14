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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ7340/16

4.5
| (4) Atsiliepimai
Patogu ir švaru
Šioje elektrinėje „Philips“ barzdaskutėje įdiegta unikali „Precision Cutting“ sistema. Itin plonose skutimo galvutėse yra grioveliai ilgesniems plaukams ir angos trumpesniems plaukeliams skusti. Be to, barzdaskutę galima plauti.
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Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Patogu ir švaru

  • Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Patogios skutimo galvutės

Patogios skutimo galvutės

Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 