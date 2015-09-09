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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ7380/16

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu ir švaru
Šiame skustuve yra įdiegta unikali „Precision Cutting" sistema, turinti ypatingai plonas skustuvo galvutes su grioveliais ilgesnių plaukų ir angas trumpesnių plaukelių skutimui. Šis skustuvas yra plaunamas taip pat.
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Nuskuta net ir trumpiausius plaukelius

Patogu ir švaru

  • Greitas įkrovimas

  • Kelioninis krepšelis

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Patogios skutimo galvutės

Patogios skutimo galvutės

Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.

Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 