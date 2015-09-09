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Ypač plonomis „Philips“ barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.
Dėl odos nedirginančios šių „Philips“ skutimo galvučių konstrukcijos skustis galėsite švelniai ir patogiai.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
1Monika1
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.
Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.