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Nutraukta gamyba
„TripleTrack" galvutės
Tinka „PowerTouch“ (PT9xx)
Tinka „AquaTouch“ (AT9xx)
Tinka HQ81xx, HQ82xx
HQ9 keičiamosios galvutės tinka skustuvams „PowerTouch“ (PT9xx) ir „AquaTouch“ (AT9xx).
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Argumentai už
Precyzja
Argumentai prieš
Nie ma. To jest ideał.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące