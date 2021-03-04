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  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
  • Išlaikykite švarų skutimąsi
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Nutraukta gamyba

PowerTouchskutimo galvutės

HQ9/50

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išlaikykite švarų skutimąsi
Per dvejus metus skustuvo galvutės nuskus 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Pakeiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % efektyvumu.
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Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Išlaikykite švarų skutimąsi

  • „TripleTrack" galvutės

  • Tinka „PowerTouch“ (PT9xx)

  • Tinka „AquaTouch“ (AT9xx)

  • Tinka HQ81xx, HQ82xx

Keičiamosios skustuvų „PowerTouch“ galvutės

Keičiamosios skustuvų „PowerTouch“ galvutės

HQ9 keičiamosios galvutės tinka skustuvams „PowerTouch“ (PT9xx) ir „AquaTouch“ (AT9xx).

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie visų jūsų veido ir kaklo linkių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Argumentai už

Precyzja

Argumentai prieš

Nie ma. To jest ideał.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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